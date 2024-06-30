В сети разразился скандал на фоне отношения Петра Чернышева к больной Заворотнюк: «Он вообще жил с другой женщиной»

Прошел месяц с того момента, как не стало светлой и открытой актрисы Анастасии Заворотнюк. Женщина долгих пять лет боролась с раком головного мозга, но, к большому сожалению, так и не смогла его победить.
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