Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Московскому Агентству креативных индустрий (АКИ) исполнилось четыре года. За это время оно реализовало более 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.