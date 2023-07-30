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Защитник «Динамо» Волченков о разгроме АКМ: «Сделал дубль за счет партнеров. На Ожиганова и Миронова нужно равняться»

Защитник московского «Динамо» забросил две шайбы в контрольном матче с АКМ (5:0). «Вся команда хорошо сыграла, за счет партнеров удалось сделать дубль.

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