В Счетной палате отметили сокращение очереди детей-сирот на жилье

Увеличению численности обеспеченных жильем детей-сирот способствовало введение региональных сертификатов, утверждают в Счетной палате В России впервые за несколько лет снизилось число детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.
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