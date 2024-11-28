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В Счетной палате отметили сокращение очереди детей-сирот на жилье

В Счетной палате отметили сокращение очереди детей-сирот на жилье

Увеличению численности обеспеченных жильем детей-сирот способствовало введение региональных сертификатов, утверждают в Счетной палате В России впервые за несколько лет снизилось число детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.

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