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Минздрав Вьетнама рассмотрит запрос местной компании на импорт вакцины Спутник V

ХАНОЙ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил министерству здравоохранения республики рассмотреть запрос местной компании Vimedimex на получение разрешения на импорт российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

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