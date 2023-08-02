Крупнейший аудитор KPGM объяснил роль Bitcoin в ESG. Майнеры в восторге!

Крупнейший аудитор из Большой Четверки KPMG, неожиданно встал на защиту майнеров Bitcoin. Компания выпустила большой отчет, популярно и последовательно доказывающий, что добыча и само существование криптовалюты, идеально вписывается в доктрину ESG.
Крупнейший аудитор из Большой Четверки KPMG, неожиданно встал на защиту майнеров Bitcoin. Компания выпустила большой отчет, популярно и последовательно доказывающий, что добыча и само существование криптовалюты, идеально вписывается в доктрину ESG.
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