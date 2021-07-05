В Самарской области введут новые налоговые льготы для предпринимателей на УСН

В Самарской области готовят законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. В Самарской области готовятся к введению новых дополнительных льгот для представителей малого и среднего бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН).
В Самарской области готовят законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. В Самарской области готовятся к введению новых дополнительных льгот для представителей малого и среднего бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН).
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