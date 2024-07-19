Новый мод Cyberpunk 2077 решает проблему трассировки пути и добавляет новые HD-текс...

Новый мод Cyberpunk 2077 решает проблему трассировки пути и добавляет новые HD-текстурыНедавно выпущенный новый мод Cyberpunk 2077 вносит исправление для серьезной проблемы трассировки пути, которая значительно влияет на визуальные эффекты, а также добавляет некоторые новые HD-текстуры.