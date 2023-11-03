ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ под Авдеевкой, украинские источники называют обстановку на данном направлении критической

На Авдеевском участке фронта ситуация для украинских формирований становится все более сложной. Это следует не только из сообщений российских военных корреспондентов, но и из анализа обстановки от западных и украинских обозревателей.
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