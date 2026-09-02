ВС РФ ударили по логистическому центру "Стеллар джет" в Киевской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар беспилотниками "Герань-4 сикер" по логистическому центру "Стеллар джет" в районе населенного пункта Вишневое в Киевской области.
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