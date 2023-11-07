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МО РФ: Бойцы получили денежные сертификаты за уничтожение танков Leopard 2

МО РФ: Бойцы получили денежные сертификаты за уничтожение танков Leopard 2

Российские военные группировки «Запад», которые сумели уничтожить на Купянском направлении танки Leopard 2, получили боевые награды, а также сертификаты, в соответствии с которыми им выплатят наградные денежные средства.

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