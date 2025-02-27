Великобритания выделит рекордную военную помощь Украине

Планами Лондона предоставить Украине рекордный объём военной помощи в текущем году поделился премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
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