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Регионы России

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Зеленский подтвердил непреклонность Киева по Донбассу на переговорах с США

Зеленский подтвердил непреклонность Киева по Донбассу на переговорах с США

Зеленский отметил, что США намерены в следующем году нарастить производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а Украина рассчитывает получить дополнительные поставки данных комплексов.

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