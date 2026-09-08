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До 12 выросло число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов

До 12 выросло число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного погибшего при сходе лавины альпиниста, сообщили в региональном главке МЧС.

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