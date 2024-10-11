В США сообщили об угрозах Ирана в адрес союзников американцев на Ближнем Востоке

Иран пригрозил нанести удар по союзникам Соединенных Штатов в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в том случае, если их территория или воздушное пространство используют для атаки на исламскую республику, пишет .
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