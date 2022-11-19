Новое испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что утром 18 ноября 2022 года в КНДР был произведен испытательный запуск&nbs.
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