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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Уильямсу» нужно собрать подходящую пару пилотов для сезонов-2025 и 2026»

Воулз рассказал о процессе комплектования состава пилотов. Руководитель «Уильямса» отметил, что команда стремится найти двух гонщиков, которые бы провели в ее составе как минимум два ближайших сезона.

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