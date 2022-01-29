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«Ювентус» заплатит агентам 11,6 млн евро за трансфер Влаховича

«Ювентус» опубликовал финансовые детали трансфера нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины». За серба «бьянконери» заплатят 70 миллионов евро тремя траншами.

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