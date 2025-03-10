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Царьград

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Авто из стран ЕАЭС станут дороже

Авто из стран ЕАЭС станут дороже

Из-за утилизационного сбора стоимость машин премиум-класса повысится на 25%Нововведение по расчету утилизационного сбора для автомобилей вступит в силу с 1 мая этого года.

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