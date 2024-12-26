Дилеры завалены китайскими автомобилями, а что будет с ценами?

На российском авторынке вновь наблюдается избыток китайских автомобилей, сообщили эксперты. По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, под конец 2024 года запасы китайских машин на складах достигли 200-250 тыс.
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