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Русская весна

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CNN: Россия передала Ирану данные военных спутников для ударов по американским базам (ФОТО)

CNN: Россия передала Ирану данные военных спутников для ударов по американским базам (ФОТО)

Россия передала Ирану данные военных спутников для ударов по американским базам, сообщает CNN. По данным телеканала, над одной из военных баз США в Саудовской Аравии были зафиксированы 14 российских военных спутников.

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