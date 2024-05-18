С продвижением на Харьковщине обстрелы Белгорода только усилятся

Политнавигатор По мере расширения санитарной зоны при наступательной операции на Харьковщине, ВСУ будут находить новые локации с которых варварскими обстрелами будут отыгрываться на гражданском населении Белгородчины.
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