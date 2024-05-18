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Медвежий угол

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С продвижением на Харьковщине обстрелы Белгорода только усилятся

С продвижением на Харьковщине обстрелы Белгорода только усилятся

Политнавигатор По мере расширения санитарной зоны при наступательной операции на Харьковщине, ВСУ будут находить новые локации с которых варварскими обстрелами будут отыгрываться на гражданском населении Белгородчины.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
БСК
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6 час.
ВК
Виктор Каменский
А может нам направить туда правильных санитаров?!, сколько можно пусто звонить.
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6 час.
Алексей Васильев
Первое время усилятся. Прихвостни дяди Сэма будут гадить. А потом потихоньку закончатся. Вместе с историей территории 404.
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4 час.

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