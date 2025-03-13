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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак – главный претендент на «Везину», Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й (NHL.com)

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

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