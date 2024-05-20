Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета произошла после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ряда угроз в отношении президента Сербии Александра Вучича и попытки переворота в Турции.
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