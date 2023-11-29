Музыка: Как живёт иеромонах Фотий, 8 лет назад победивший в шоу «Голос»: «Он в сетях, и помимо того, что поет, еще и говорит»

Участие в шоу «Голос» иеромонаха Фотия 8 лет назад произвело настоящий фурор. В сети Интернет разгорелись жаркие дискуссии по поводу того, что действующий священнослужитель решил заявить о себе в телевизионном конкурсе, где приходилось исполнять далеко не церковные песни.