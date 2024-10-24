В Одессе американские ЗРК MIM-23 Hawk всухую проиграли нашим Су-57

Константин Ольшанский 23 октября 2024 г., 12:56 Подарки Зеленскому от НАТО стали удобными целями для русских атак Западные эксперты выяснили подробности одной из самых успешных операций российской истребительной авиации.
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