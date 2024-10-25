Россия вводит новые банкноты пять тысяч рублей с дизайном

В 2024 году в России начали появляться купюры номиналом пять тысяч рублей нового образца. Вначале они поступили в обращение в таких регионах, как Алтайский край и Пермский край, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России.
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