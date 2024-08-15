Совкомбанк перенес допэмиссию для покупки «Хоум банка» на I квартал 2025 года

Совкомбанк перенес допэмиссию акций для приобретения «Хоум банка» с 2024 года на первый квартал 2025 года, следует из сообщения кредитной организации «Для закрытия сделки [по покупке «Хоум банка»] Совкомбанк выпустит новые акции в первом квартале 2025 года (ранее предполагался выпуск в 2024 году) с продлением обязательства, связанного с ограничением на отчуждение акций банка для бывших владельцев «Хоум банка» на шесть месяцев с момента получения новых акций», — говорится в сообщении.