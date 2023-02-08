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Юрий Подоляка показал "очень хорошее видео" из зоны СВО

Юрий Подоляка показал "очень хорошее видео" из зоны СВО

Военный эксперт Юрий Подоляка показал "очень хорошее видео" из зоны специальной военной операции.В своём Telegram Подоляка выложил видео из зоны СВО, которое очень хорошо показывает "технологию" штурма опорников ВСУ на Сватово-Кременном направлении.

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