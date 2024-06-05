В Ростове идёт суд над русским солдатом, "под кайфом" расстрелявшим своих сослуживцев

Участника СВО судят за употребление наркотиков и убийство сослуживца из-за обвинений в трусости.Военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бойца СВО Александра Ткаченко, который по данным следствия, покинул казарму, купил наркотики, вернулся в часть и в состоянии наркотического опьянения расстрелял двух сослуживцев.