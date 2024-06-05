Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Сколько мы ещё будем Мыж не такие что дотех пор пока нас потихоньку неразрушат?Горят НПЗ: Враг а...
  • Владимир Нелюбин
    Ну, таки конечно - ДА....В Госдуме предлож...
  • Erl Schweizer
    "Вероятная цель русских войск обнаружена во Львовской области: "Эффект будет как от взрыва нескольких ядерных бомб". ...Вероятная цель ру...

В Ростове идёт суд над русским солдатом, "под кайфом" расстрелявшим своих сослуживцев

В Ростове идёт суд над русским солдатом, "под кайфом" расстрелявшим своих сослуживцев

Участника СВО судят за употребление наркотиков и убийство сослуживца из-за обвинений в трусости.Военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бойца СВО Александра Ткаченко, который по данным следствия, покинул казарму, купил наркотики, вернулся в часть и в состоянии наркотического опьянения расстрелял двух сослуживцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх