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Что нельзя делать на Осеннюю Казанскую 4 ноября 2024 года, чтобы не привлечь в дом несчастья

Что нельзя делать на Осеннюю Казанскую 4 ноября 2024 года, чтобы не привлечь в дом несчастья

Что нельзя делать на Осеннюю Казанскую 4 ноября 2024 года, чтобы не привлечь в дом несчастья Евгения ТрубицкаяКаждый год, 4 ноября, Русская православная церковь празднует День Казанской иконы Божьей Матери, который совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.

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