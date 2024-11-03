Что нельзя делать на Осеннюю Казанскую 4 ноября 2024 года, чтобы не привлечь в дом несчастья Евгения ТрубицкаяКаждый год, 4 ноября, Русская православная церковь празднует День Казанской иконы Божьей Матери, который совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.