В Астрахани педофила приговорили к 23 годам

Ему инкриминировали 35 эпизодов с несовершеннолетними. В Кировском районе Астрахани завершился судебный процесс над 54-летним местным жителем, обвиненным в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетним.
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