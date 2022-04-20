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В Астрахани педофила приговорили к 23 годам

В Астрахани педофила приговорили к 23 годам

Ему инкриминировали 35 эпизодов с несовершеннолетними. В Кировском районе Астрахани завершился судебный процесс   над 54-летним местным жителем, обвиненным в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетним.

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