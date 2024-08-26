Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Силы ПВО сбили 20 беспилотников над территорией России за ночь

Силы ПВО сбили 20 беспилотников над территорией России за ночь

Силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь над территорией Российской Федерации.

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