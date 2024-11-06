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Кондитер о торте на день рождения Плющенко: «Высота – 3 метра, вес – 200 кг. Стоимость – более 2 млн рублей»

Кондитер о торте на день рождения Плющенко: «Высота – 3 метра, вес – 200 кг. Стоимость – более 2 млн рублей»

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 42 года. В этот день Плющенко вышел на лед своего шоу «Щелкунчик».

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