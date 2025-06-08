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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Franceinfo узнала о проекте Renault по производству беспилотников на Украине

Franceinfo узнала о проекте Renault по производству беспилотников на Украине

Радиостанция Franceinfo выяснила, что автоконцерн Renault запустит производство дронов на Украине. По ее данным, производство разместят в десятках или сотнях километров от линии фронта, в проекте также будут участвовать два оборонных предприятия.

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