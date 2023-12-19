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Армения впервые депортировала в Россию мобилизованного, который бежал из армии

Армения впервые депортировала в Россию мобилизованного, который бежал из армии

Об этом сообщает проект «Идите лесом», который помогал мужчине покинуть страну. 39-летнего уроженца Ростовской области Дмитрия Сетракова задержали в Гюмри еще 7 декабря.

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