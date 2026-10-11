Axiom Space переводит серверы на орбиту: инженеры подтвердили успех обмена данными спутников Kepler

Два орбитальных вычислительных узла подтвердили связь друг с другом и с наземной станцией, а постквантовое шифрование впервые мигрировало с Земли в космос и обратно Компания Axiom Space отчиталась о прогрессе в развёртывании распределённой орбитальной вычислительной инфраструктуры.