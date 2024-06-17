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Три новые школы появятся в Северо-Западном округе Москвы

Три новые школы появятся в Северо-Западном округе Москвы

Три новые школы появятся в Северо-Западном округе столицы благодаря бюджетным средствам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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