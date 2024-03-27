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«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики

«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики

Массовая миграция из стран Средней Азии, бесконтрольная выдача гражданства, свободная пропаганда радикального ислама – вот ключевые причины которые привели к трагедии в Красногорске.

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