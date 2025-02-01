В 2024 году Петербург получил почти 800 единиц современной техники

Больше всего приобрел «Пассажиравтотранс» - 547 автобусов В Санкт-Петербурге подведены итоги обновления подвижного состава пассажирского транспорта и связанной с ним городской инфраструктуры за минувший год, передает Смольный.
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