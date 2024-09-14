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Ларри Джонсон: США хотят уберечь Украину от разгрома до выборов

Ларри Джонсон: США хотят уберечь Украину от разгрома до выборов

Пытаясь уберечь Украину от разгрома, нынешние власти США готовы пойти на эскалацию.Действующая администрация США планирует уберечь Украину от разгрома, по крайней мере до выборов президента, которые состоятся 5 ноября.

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