Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYT: Израиль планировал атаковать ядерные объекты Ирана в мае

NYT: Израиль планировал атаковать ядерные объекты Ирана в мае

Израиль, рассчитывая на поддержку США, разработал план по атаке на иранские ядерные объекты в мае. Однако президент США Дональд Трамп не разрешил израильскому государству реализовать запланированные действия.

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