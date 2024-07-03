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Царьград

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В Самаре суд обязал мэрию привести в порядок контейнерную площадку в Студеном овраге

В Самаре суд обязал мэрию привести в порядок контейнерную площадку в Студеном овраге

У чиновников есть три месяца, чтобы устранить нарушения.Суд обязал мэрию Самары привести в порядок контейнерную площадку в Студёном овраге.

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