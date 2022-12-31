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Джордан Пул набрал 41 очко и помог «Голден Стэйт» выиграть у «Портленда»

Джордан Пул набрал 41 очко и помог «Голден Стэйт» выиграть у «Портленда»

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул стал самым результативным в команде в победном матче с «Портлендом» (118:112).

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