Партия «Альтернатива для Германии» снова набирает силу

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место в рейтинге популярности, за неё проголосовали 18% респондентов, 7 июля сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на данных опроса Sonntagstrend Института изучения общественного мнения Insa.