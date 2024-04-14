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Ученые советуют работать в разных положениях

Проведены исследования, что сидячая работа снижает производительность труда. Сотрудники, которые проводят время в движении в течение рабочего дня, проявляют более высокую производительность по сравнению с теми, кто работает только в сидячем положении.

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