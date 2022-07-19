Военное обозрение

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Сводка о текущей ситуации на Украине от американского института

Сводка о текущей ситуации на Украине от американского института

Российская СВО на Украине продолжается. После выхода ЛНР к своим административным границам, союзные силы приступили к освобождению ДНР от украинских военизированных формирований, которые ежедневно ведут артиллерийский обстрел городов республики.

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