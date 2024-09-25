Как в астрономии определяют расстояние до звезд?

Определение расстояния до звезд – одна из ключевых задач в астрономии. Как узнать, насколько далеко от нас находится та или иная звезда, если невозможно просто взять и измерить расстояние напрямую? В этой статье мы подробно разберем, какими методами современная астрономия решает эту задачу и какие научные открытия и технологии помогли раскрыть тайны космических расстояний.
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