Как в астрономии определяют расстояние до звезд?

Определение расстояния до звезд – одна из ключевых задач в астрономии. Как узнать, насколько далеко от нас находится та или иная звезда, если невозможно просто взять и измерить расстояние напрямую? В этой статье мы подробно разберем, какими методами современная астрономия решает эту задачу и какие научные открытия и технологии помогли раскрыть тайны космических расстояний.