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ВК Пресс

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Зеленский решил ломать комедию в деле крушения ИЛ-76: первые невнятные слова по команде западных хозяев

Зеленский решил ломать комедию в деле крушения ИЛ-76: первые невнятные слова по команде западных хозяев

Ему велено идти «в несознанку». Якобы он не располагает полной информацией. Заслушал Главкома и Генштаб.

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