В Иркутске 12 человек отравились шаурмой

В Иркутске 12 человек заболели после употребления шаурмы в одном из местных кафе. По информации из канала Shot, жители Ленинского округа почувствовали признаки пищевого отравления после посещения одного из кафе Ленинского района.
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